Tomás Dente tomó una contundente decisión para cambiar su vida: "Dejé de comer carne"

Tomás Dente les contó a sus seguidores de las redes sociales que tomó una contundente decisión a la hora de encarar una nueva etapa en su vida y que la misma tiene que ver con la alimentación, ya que se unió al grupo de los vegetarianos.

“Hace meses dejé de comer carne, finalmente entendí todo. Detrás de mi decisión hay un cambio de paradigma que suscribo y al que siento que debo contribuir”, dijo Tomi, en sintonía con un sentimiento que capta a un buen número de adeptos entre la farándula.

Además, el conductor de La tarde del nueve fundamentó su decisión en que “el daño que le genera al planeta la demanda excesiva de consumo de carne es ATROZ, pero evitable también”. “Creo con optimismo que paulatinamente vamos hacia un mundo vegetariano”, se esperanzó en su cuenta de Instagram @tomroxdente.

“Infiero que parte de la evolución humana pasa, en gran parte, por comprender también que todos los seres vivientes y sintientes podemos coexistir en armonía y paz, respetando ante todo el regalo sagrado de estar vivos”, agregó Tomás en otro párrafo.

“La cierto es que me siento mucho más liviano... y menos culpable. No es necesario a esta altura del partido arrebatarle la vida nadie para poder alimentarnos y me cuido a mí mismo, no le suministro a mi organismo la energía sufriente de animal asesinado por capricho”, justificó.

“Sí, un asado puede ser riquísimo, pero una ensalada variada también. Hay tantas opciones sanas para elegir, y están al alcance de todos. Si yo cambio y vos cambias, cambiamos el mundo, y reivindicamos la vida y nos dejamos de creer una especie superior”, cerró Dente, que se esperanzó en que el posteo “ayude a resignificar parte de las creencias” de sus seguidores.