¡Todo mal! El polémico gesto de Cinthia Fernández con Graciela Alfano al visitar LAM

Los Ángeles de la Mañana celebró este viernes sus 800 programas con una invitada muy especial: Cinthia Fernández, quien ocupó la silla de panelista donde hoy se sienta Graciela Alfano hasta la semana pasada.

De hecho, antes de irse, Cinthia disparó fuerte contra Alfano, a quien incluso acusó de haberla encerrado en un camarín de Ideas del Sur.

Al ingresar al estudio, Cinthia exclamó: “¡Voy a saludar a mis angelitas!” y pasó a darle un beso a cada una de las panelistas… menos a Graciela, a quien pasó de largo corriendo.

Después de saludar a sus excompañeras se acercó a la diva, quien levantó sus brazos como para alejarse y dijo: “No la toco porque es material radiactivo. Después grita si la toco”.

Fiel a su estilo picante, Fernández retrucó: “Bueno, me hacés un favor porque no me gusta la energía pesada”.

Cuando Ángel de Brito le preguntó por qué no había saludado a Alfano, Cinthia explicó: “No, porque ella me rechazó. Yo no soy maleducada, la iba a saludar. Primero, saludé a mis angelitas”.

“Pero le pasaste de largo por adelante”, acotó De Brito. Entonces, Cinthia reiteró ante el silencio de la flamante incorporación de LAM: “Y porque son mis angelitas, primero las iba a saludar a ellas”.

De todas maneras, Cinthia dijo que había saludado a Graciela cuando se cruzaron en camarines “por educación”. ¡Qué momento!