Tití Fernández se descompensó en pleno desafío de MasterChef Celebrity 3: "Me empezó a faltar la respiración"

El trabajo en equipo de Tití Fernández con Joaquín Levinton en Masterchef Celebrity fue un desafío demasiado grande para el periodista deportivo, quien en medio de la gala debió ser asistido por un enfermero tras una leve descompensación.

"No puedo más, empiezo a transpirar, me empiezo a sentir un poco mal y me tengo que sentar. En un momento me empezó a faltar un poquitito la respiración", describió Tití su lapsus en MasterChef Celebrity 3.

Pálido, Fernández fue auxiliado por personal sanitario para tomarle la presión, mientras Levinton continuaba pidiéndole instrucciones.

EL PLATO QUE TITÍ FERNÁNDEZ Y JOAQUÍN LEVINTON TUVIERON QUE PREPARAR

Bajo la consigna de que su plato tenga el mismo sabor que el del líder Turf, pero separados por paredes para que no pudieran verse, Tití le indicó hasta donde pudo cómo cocinó su pollo con chips de Remolacha, puré de hinojo, salsa con miel y manteca y castañas de cajú.

Irónico, Joaquín Levinton bromeó con Tití Fernández, quien de todas formas se repuso y logró presentar el plato al jurado: "Gritó mucho, no está para estos trotes. No está para seguirme a mí".