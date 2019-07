El 2 de julio es y será siempre una fecha muy dolorosa para Tití Fernández y sus seres queridos. Un día como hoy, pero en 2014, la querida hija del periodista deportivo, Soledad, perdía trágicamente la vida en Brasil. En el quinto aniversario de su muerte, Tití compartió una foto de Sole en la cancha, alentando a la Argentina, y le dedicó una conmovedora reflexión.

"Sole, hijita hermosa, hoy hace 5 años que por culpa de un irresponsable no te tenemos con nosotros. Me pregunto desde qué lugar nos estás cuidando. Te juro que sueño con vos todas las noches. No sabés lo que te extrañamos y necesitamos. #teamamos #nuncatevamosaolvidar", expresó en su mensaje.

Sole, hijita hermosa, hoy hace 5 años que por culpa de un irresponsable no te tenenos con nosotros. Me pregunto desde que lugar nos estas cuidando.Te juro que sueño con vos todas las noches. No sabes lo que te extrañanos y necesitamos. #teamamos #nuncatevamosaolvidar pic.twitter.com/k2bhkUwMHR — Titi Fernandez (@titifernandez1) 2 de julio de 2019

Soledad murió el 2 de julio de 2014 en San Pablo, Brasil, en plena Copa del Mundo. Un brasileño conducía el vehículo que embistió de atrás el auto de la joven y fue condenado a 5 años y 3 meses de cárcel, por homicidio culposo y abandono de persona.