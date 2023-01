Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se mostraron a las carcajadas en medio del conflicto con Camila Homs

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul sorprendieron al compartir imágenes riendo a carcajadas en medio del tremendo escándalo con Camila Homs, la ex de él y madre de sus dos hijos.

Luego de la denuncia de Rodrigo a Camila por amenazas, del canto de la modelo contra Stoessel en Punta del Este y de los fuertes mensajes de la expareja que se filtraron, Tini y Rodrigo se mostraron a pura risa.

La cantante compartió un clip a través de sus stories de Instagram, destacando el look súper canchero de ambos, simulando tener otra voz, lo que hizo que los dos estallaran de risa y postearan las pícaras imágenes.

CAMILA HOMS HABLÓ DE SU VIDEO BURLÁNDOSE DE TINI STOESSEL

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, se sinceró, sobre las copas de más que tomó en la bienvenida de 2023.

En ese momento la modelo agradeció las demostraciones de cariño que recibe. “La gente me quiere y se nota un montón el cariño de la gente. Es relindo”, afirmó.

“Después está la gente que te quiere y la gente que te mata, pero por suerte yo me quedo con los comentarios positivos. Los malos, los absorbo y chau”, cerró.