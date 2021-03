Tini Stoessel mostró su jugado nuevo look y la criticaron duramente en las redes: "Te copiaste de Lali Espósito"

“Ok me acabo de hacer un cambio de look”, escribió Tini Stoessel en su cuenta de Twitter en mayúsculas y llamó la atención de sus seguidores que quedaron intrigados hasta que finalmente la estrella develó el misterio. La ex Violetta se decidió, mostró a través de todas sus redes su nuevo corte de cabellos y obtuvo respuestas divididas por parte de los usuarios de las redes ya que la llegaron a comparar con su colega Lali Espósito.

Bien conocida es la rivalidad que existe entre las seguidoras de ambas cantantes, que en más de una ocasión se juntaron para acallar cualquier tipo de rumor sobre su relación. Sin embargo, en las redes se encargaron de recordarle que la protagonista de Sky Rojo se mostró con un corte muy parecido hace algunos días.

"Le copiaste a Lali solo te falta ser rubia", "Como lali se hizo flequillo vos también tenías que hacerte", "Basta de competir con Lali", fueron algunos de los mensajes que le enviaron a través de Twitter.

En Instagram, sin embargo, la cantante obtuvo respuestas más positivas, sobre todo de parte de colegas como Pablo Lescano, Cande Molfese y otros famosos que la animaron. El video que subió la cantante en esa red social fue visto más de 2.8 millones de veces y obtuvo más de 14 mil “likes”.

No es la primera vez que ambas cantantes coinciden en algo, ya que en el julio de 2019 ambas lucieron un un mono brillante y con transparencias. Pero mientras que Lali lo hizo en un show en vivo, Tini lo usó en una presentación que hizo frente a Susana Giménez.

OK ME ACABO DE HACER UN CAMBIO LOOK