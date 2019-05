El exitoso lanzamiento de la canción del videoclip de la canción 22, que Tini Stoessel (22) grabó con Sergio “Kun” Agüero (30), donde ambos derrochan simpatía y miradas cómplices, desató una ola de rumores respecto a la posibilidad de que hayan iniciado un romance. Jóvenes, solteros y con innegable química, se cruzaron al aire en una entrevista que Ángel de Brito le hizo al crack de Manchester City en El Espectador, su ciclo en CNN Radio.

En un reportaje en el que se habló de todos los temas, el Kun se refirió a su vínculo con Tini, a quien visitó en su cumpleaños para sorpresa de todo el mundo dado que no se conocía que fueran compinches: “Con ella hablábamos hace tiempo y me escribió para que hagamos el video. Me gustó la idea. Me dijo que tenía que tenía que bailar y así fue”. Al promediar el reportaje al Kun, el conductor presentó a la cantante, quien no dudó en bromear por las versiones de que eran pareja: “Hay que empezar a decir que somos novios para que la prensa diga que no”. Aunque de inmediato la ex protagonista de Violetta remató: “Está buenísimo aclarar que no somos novios”.

Para dar por concluido el tema, Agüero acotó: “Somos buenos amigos. Tenemos muy buena onda”. Por otra parte, el Kun Agüero explicó por qué aceptó la propuesta de Tini Stoessel de participar de su flamante videoclip: “Porque teníamos buena onda y dije ‘sí, no hay problema’. Primero me pasó la música y ahí dije que sí. Me hablo con muchas chicas que cantan, pero nunca me dijeron nada. Cuando Tini me escribió para ir a su video, dije que sí porque me gustó la onda”.