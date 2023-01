Tini Stoessel habría tomado una tajante decisión para no cruzarse con Camila Homs en España

Finalizada la tregua entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, Juan Etchegoyen contó la contundente decisión que habría tomado Tini Stoessel para no cruzarse con la expareja de su novio, cuando viaje a España con sus hijos.

"Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina. Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa", dijo el conductor de Mitre Live.

"La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo", agregó el periodista.

"La ex de Rodrigo decidió adelantar el viaje a España que tenía previsto en marzo y Tini estará acá en esos días". G-plus

En ese marco, Juan Etchegoyen continuó: "Yo conté que la ex de Rodrigo decidió adelantar el viaje que tenía previsto en marzo y Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid”.

"Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada". G-plus

"Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada. Siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo", concluyó el conductor de Mitre Live.

POR QUÉ CAMILA HOMS ADELANTÓ EL VIAJE DE SUS HIJOS A ESPAÑA PARA VER A DE PAUL

La semana pasada, Juan Etchegoyen contó que Camila Homs habría adelantado sorpresivamente su vuelo a España para que sus dos hijos vean a su papá, Rodrigo de Paul, y delineó los personales motivos.

"Me informan que Camila adelantó el viaje a Europa por compromisos laborales y el reencuentro de los hijos con su papá sería en febrero”, informó Etchegoyen en Mitre Live.

Y agregó: "No me especificaron la fecha del viaje, pero estaba previsto para marzo y se realizará antes".

"Además de esta situación laboral, me dicen que se junta con que Francesca extraña mucho al padre y Camila tiene un par de presentaciones importantes en el viejo continente", concluyó el periodista.