Tinelli contó detalles del grupo de WhatsApp con Guillermina Valdes y los hijos de ambos: el divertido y cotidiano motivo de disputa

Luego de su gran regreso a la pantalla de eltrece por los 30 años de ShowMatch, Marcelo Tinelli (59) brindó una entrevista mano a mano a El Diario de Mariana. Tras el exitoso debut del ciclo, marcado por la emoción y los reencuentros, el conductor se sentó a charlar ya más tranquilo con Mariana Fabianni sobre la nueva temporada del Bailando y su vida personal.

En tren de confesiones, Marcelo contó detalles de la familia ensamblada que supo construir con Guillermina Valdés (42), su hijo en común, Lorenzo (5), y los hijos de ambos: Micaela (30), Candelaria (28), Francisco (21) y Juana (16), del conductor; y Dante (18), Paloma (17) y Helena (13), de la modelo.

“Los míos son más dóciles, los hijos de Guille tienen mucha personalidad. Lo bueno de todo esto es haber podido armar el ensamble”, comenzó Tinelli sobre la dinámica familiar. Luego, reveló el divertido y cotidiano motivo de disputa en grupo de WhatsApp.

“Tenemos un chat de ‘familia ensamble’, que nos reímos mucho, cada uno con sus cosas. Somos diez: ocho hijos y nosotros dos. Para todo sirve, para las vacaciones, para comer, por ejemplo”, contó Marcelo. “A los hijos de Guille les gusta el sushi y a los míos no tanto. Pongo ‘¡la obsesión que tienen con el sushi!’, y ellos ‘¡la obsesión que tienen ustedes con la pasta y la carne!’”, se río el conductor del Súper Bailando 2019.

“Lo disfrutamos cada vez más. Hemos aprendido mucho a convivir. La emoción que me agarra cuando se juntan todos a ver una peli o charlar, uno ha podido lograr una familia ensamblada, que no es fácil. La verdad que no es fácil”, concluyó.