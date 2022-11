La tiktoker Kami les agradeció a Wanda Nara, Jimena Barón y María Becerra por su apoyo.

Kami, famosa tiktoker, se puso a llorar por los comentarios mala onda de los haters. Su desgarrador descargo conmovió a Wanda Nara, Jimena Barón y María Becerra, que la apoyaron públicamente.

Agradecida por el apoyo de las famosas, que le aconsejaron que no deje de hacer videos por la mala onda de los haters, que no les dé ese gusto, Kami se mostró públicamente muy agradecida.

"Hace un rato me etiquetaron y no lo puedo creer. Jimena Barón también me habló al privado y María Becerra me comentó un video Jimena me dijo ‘Kami, no llores. Aceptá regalitos, disfruta, aprovechá esta oportunidad. Los queremos mucho, ustedes son buenas personas", contó la joven, muy dulce, en diálogo con TN Show, tras haberle agradecido a Wanda a través de sus stories de Instagram por su mensajito de apoyo.

WANDA NARA LE ENVIÓ UN CONMOVEDOR MENSAJE A KAMI TRAS HABER LLORADO FRENTE A CÁMARA

Wanda compartió su desgarrador video, en el que se la ve llorando desconsolada, y le dedicó todo su apoyo.

"Que nadie te haga dejar de hacer lo que te hace feliz, no les des el poder de lastimarte, si les quitás el poder a quien solo busca lastimar, no les dejás más nada en la vida. A la gente vacía, que solo vive buscando meterse en la vida de los demás, no hay que darles ese poder", la aconsejó Wanda, muy cariñosa.