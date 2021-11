El tierno video de Wanda Nara y Mauro Icardi ayudando a Isabella a hacer la tarea: "Antes de ir a dormir"

En medio de las repercusiones por el escándalo con China Suárez por Mauro Icardi, Wanda Nara opta por mostrarse en familia. En este oportunidad, bien cerca del futbolista del PSG y de su hija más chica, Isabella.

La dueña de Wanda Cosmetics reveló que minutos antes de dormir a su nena ella suele comentarle que no terminó los deberes. Entonces, tanto Wanda como Mauro tienen que ayudarla a que los finalice para cumplir con su tarea como corresponde.

"Domingo antes de ir a dormir... Díganme que no me pasa solo a mi... Siempre alguno recuerda que no termino la tarea", expresó la empresaria junto a videos ayudando a su hijita a hacer los deberes y otras de Mauro en la misma situación pidiéndole a su hija que prestara atención.