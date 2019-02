Desde que anunció el embarazo de su primer hijo junto a Cristian Cúneo Libarona (47), tras seis años de amor, las redes de Luli Fernández (30) se llenaron de dulces postales donde muestra momentos de su intimidad y cómo va creciendo su tierna pancita.

Ahora, la modelo volvió a despertar la ternura de sus seguidores al compartir en Instagram Stories varios videos que muestran a su mascota acariciando su panza de 8 meses: "¿A vos te parece este nivel de intensidad con el calor que hace?", se la escucha decir a Luli.

El tierno video del perro de Luli Fernández acariciando su pancita de 8 meses: "¿Quién está acá? El bebito. Ya sé que lo estás cuidando, pero estás un poco intensa". G-plus

"No te ofendas tampoco por lo que te digo. No te hagas la que te despegás ahora porque te estoy filmando, porque recién estabas usándome de almohada. ¿O no? ¿Quién está acá? El bebito. Ya sé que lo estás cuidando, pero estás un poco intensa", cerró, feliz por el gran presente que atraviesa.

Luli Fernández... ¡con pancita custodiada!