El tierno video de Nico Vázquez para Gimena Accardi en su cumpleaños: "¡Que todos los días seas aún más feliz!"

Hoy, lunes 27 de mayo, María Gimena de los Milagros Accardi cumple 34 años y la actriz recibió numerosos saludos. Pero hubo uno en particular que se destacó sobre el resto. Nico Vázquez, su amor desde hace diez años, le dedicó un tierno video por su cumpleaños en su cuenta de Instagram.

“¡Deseo que todos los días seas aún más feliz! ¡Te amo con toda mi alma!”, escribió el actor, en su perfil oficial de la red social. El clip muestra numerosas fotos de diversos momentos de su historia de amor, musicalizados con el tema Can't Help Falling In Love, interpretado por Elvis Presley.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios. “¡Ay, los amoooo!”, escribió Sofía “Jujuy” Jiménez. “¡Feliz cumple reina de todas las reinas!”, publicó la actriz Pilar Gamboa y “Amores. Feliz cumple a la mas bella”, comentó la humorista Fer Metilli. Además, Nico Vázquez transcendió las barreras de Instagram y se convirtió en TT (trending topic o tema más comentado) en Twitter por su acto de amor.

Tiempo atrás, en una entrevista con la revista Gente, el actor reveló que con su esposa tuvieron una fuerte crisis en el año 2014 que no trascendió a la prensa. “Estuvimos separados, pero nadie se enteró. Durante el día yo grababa Mis amigos de siempre (eltrece) y por la noche protagonizaba Stravaganza Tango, y ella, Dos pícaros sinvergüenzas. Ese vernos poco y el despegue de energías nos provocó fricciones”, había contado.

