La tierna selfie de Benjamín Rojas con su beba en brazos: "A este lo tengo en un puño..."

El deseo de ser padres fue muy fuerte en Benjamín Rojas (33) y Martina Sánchez Acosta (33), sueño que se cumplió después de la pasada Navidad, cuando nació Rita. Si bien se esperaba el parto para enero, se adelantó casi un mes y la nena debió pasar dos semanas internada en neonatología hasta obtener el alta médico.

Pero eso es cosa del pasado... Ahora la beba está súper sana y fuerte, y Benjamín se dio el gusto de expresarle al mundo cuánto la ama con una tierna selfie con su princesita en brazos que publicó en Instagram. A través de un texto lleno de humor y dulzura, el protagonista de Una Semana nada más jugó con la posición de la mano izquierda de Rita y comentó: “A este lo tengo en un puño...”.

Se trata de la primera imagen de la niña de cinco semanas junto a su padre en la que se la puede ver a cara descubierta, y que denota que son súper parecidos. Como era de esperarse, en la red social estallaron los halagos para Benjamín y Rita Rojas: ¡una avalancha de corazones!

En una entrevista íntima con Ciudad, Benja se había confesado a corazón abierto respecto de la llegada de su niña: "El nacimiento de mi hija fue una felicidad absoluta. Ella nació 'un poco' de urgencia, se anticipó. Como suele pasar, la naturaleza decide y gracias a los médicos la pudimos sacar sana. Después tuvo un desarrollo y un control nutricional muy intenso en la incubadora, en neonatología. Esto fue el 21 de diciembre y hasta el 3 ó 4 de enero estuvimos adentro de la clínica, así que pasamos las fiestas ahí. También son aprendizajes. Se te detiene el mundo, no pensás en el teléfono, en nada. Estás como en una cápsula, lo único que te importa es eso. Pensás mucho, pensás también como pareja, en la vida, dónde estás, cómo estás vos ubicado en este mundo. No digo que fue un placer, lejos de eso, pero me sirvió mucho para frenar un poco".