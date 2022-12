La tierna reacción de Julieta en Gran Hermano al ver a Lali Espósito cantando el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial

Julieta Poggio de Gran Hermano 2022 miró la final del Mundial Qatar 2022 y reaccionó con ternura al ver a Lali Espósito en pantalla, lista para cantar el Himno Nacional Argentino.

La participante, que celebró dentro de la casa con sus compañeros que la Selección Argentina resultara campeona del mundo, deslizó que es fanática de la artista, que cumplió su sueño de acompañar a los futbolistas con su voz antes del partido final.

"Qué linda, la amo", comentó Julieta, tan dulce como buena onda, al ver a Lali interpretando uno de los símbolos patrios de su país.

TITÍ FERNÁNDEZ CONTÓ QUE SE RETIRA DE LAS TRANSMISIONES DE FÚTBOL

Súper sensibilizado, el exparticipante de MasterChef Celebrity 2022, pidió la palabra en la transmisión de la TV Pública para anunciar su retiro de la labor que desempeña en el campo de juego desde hace 47 años. “Es un día muy especial para mí. Para todos los argentinos es un día muy especial”, arrancó diciendo.

"Yo les quiero agradecer a todos. No saben la felicidad que tengo", aseguró, emocionado. “Hoy fue mi último partido en el campo de juego. Me estoy despidiendo con la felicidad que tenés vos de ser campeón del mundo. Yo también me siento campeón del mundo con estos chicos”, señaló.

“A mi familia. A mi querida esposa, que está con covid y está sola, pobrecita. Norita, por suerte pasado mañana voy a estar ahí para cuidarte. A mis hijos, a mi nieto. Los recontra amo”, afirmó. “El fútbol me dio todo, me sacó una sola cosa que yo quería mucho”, concluyó, entre lágrimas.