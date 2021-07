La tierna foto de Fabián Cubero y Mica Viciconte con un bebé que volvió a poner en el centro de la escena los rumores de embarazo

Más de una vez, Mica Viciconte tuvo que desmentir rumores de embarazo con Fabián Cubero. Sin embargo, siempre deja muy en claro que le encantaría convertirse en mamá con él, que ya tiene tres hijas con Nicole Neumann.

En medio de este fuerte deseo por parte de ambos, se mostraron súper amorosos y sonrientes junto a un bebé. A través de sus stories de Instagram, Mica compartió una tierna postal con Lucio, el bebito recién nacido de la hermana del exfutbolista.

A fines del año pasado, además de desmentir el rumor de embarazo, Mica había contado que aunque tiene ganas de ser mamá también se siente insegura y con temores.

"Tengo ganas y se habla entre nosotros. Los dos tenemos ganas pero estamos procesando un par de cambios y no es el momento ahora. No sé cómo es el tema de charlar. No sé si se dice vamos a probar y pica. Ganas tenemos, pero es raro. Yo soy primeriza, tengo miedos, tengo quilombos en la cabeza... Debe ser normal, pero tengo ese cagazo. Me da miedo si lo podré hacer, si lo haré bien, si sé cómo se hace... Tengo todas esas preguntas", había dicho en Pampita Online.

¿Se agranda la familia?