Tiene 73 años y hace radio: así está hoy Luisa Delfino, la creadora de Te escucho

Luisa Delfino creó el mítico programa de radio Te escucho, que aún se emite por Radio Rivadavia, y se volvió famoso porque iniciaba cada conversación con esa frase, dispuesta a escuchar en profundidad a los oyentes.

La periodista saltó a la fama por su rol de confidente, la llamaban para contarle problemas amorosos, conflictos cotidianos y todo tipo de situaciones que sus fieles fanáticos atravesaban en su cotidianidad.

Luisa contó que sufrió cuando se terminó el ciclo en Radio el Plata, porque no quería "soltar" a sus oyentes, por eso la hizo muy feliz poder volver ponerse al frente del programa, esta vez en Radio Rivadavia.

LUISA DELFINO TIENE GANAS DE PONERSE DE NOIVIA

En diálogo con La Nación, la conductora radial contó que profesionalmente se siente bien, pero que en lo personal sueña con ponerse de novia.

"Necesito un compañero, no pierdo la esperanza. Lo que pasa es que es una cosa que pueden plantear algunos oyentes, lo planteo yo: podría salir con alguien más chico que yo, no de mi edad porque me aburro. A lo mejor porque no encontré a la persona indicada. En cambio, con alguien que tenga 6 o 7 años menos, estoy perfecta...".

"Los de 62 salen con las de 30 o 40 y los que no, están casados hace 40 años. Entonces no hay y yo jamás, pero jamás entraría a Tinder o una de esas cosas. Vengo de la falta de confianza. Con lo que me costó recuperarla en general, imagínate meterte en un lugar donde no podés confiar ni en la foto", sentenció, sin filtro.