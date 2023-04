Thiago Medina se puso celoso de L-Gante y lo bloqueó por los mensajes que le mandaba a Daniela

Thiago Medina y Daniela Celis se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022 y desde ahí entablaron una relación que, pese a que a varios analistas les hizo “ruido” perduró en el tiempo luego de que los dos fueran eliminados del certamen.

Sin embargo, tras su primera salida de la casa, antes de que Thiago sea eliminado, Daniela afirmó que L-Gante le había escrito, aunque el cantante no solo lo negó, sino que afirmó que la situación había sido totalmente a la inversa.

Pero como Pestañela aseguró que el cantante seguía comunicándose con ella en el “modo efímero” de Instagram, por medio del cual los mensajes se borran tras un cierto tiempo, el flamante empresario decidió bloquearlo él mismo de las redes de su novia.

Más sobre este tema Daniela de Gran Hermano reveló qué le escribió L-Gante y cómo reaccionó Thiago: "No le gustó la situación" Thiago y Daniela le organizaron la fiesta de cumpleaños a Lautaro Medina

POR QUÉ THIAGO MEDINA BLOQUEÓ A L-GANTE

Fue el propio Thiago el que reveló cuál fue la decisión a la que tuvo que llegar por este supuesto comportamiento de Elián Valenzuela. "Lo bloqueé. No tengo problema en decirlo. Me molesta que estén rompiendo a cada rato. Le respondía a las fotos que subía, así que me cansé y lo bloqueé", contó Medina en Cortá por Lozano.

En su defensa salió Daniela, que justificó la actitud –muchas veces calificada de “tóxica” en las redes sociales- del joven. "Es que no paraba de mandar mensajes, chicas, todo el tiempo mandaba mensajes, él me mandaba", dijo “Pestañela”.

"Si lo conozco y me enamora, por supuesto nos sentamos a tomar un café, pero si conozco a alguien, es difícil...", había dicho Daniela cuando contó que había encontrado los mensajes deñ cantante tras salir de la casa. ¿Se vendrá otra respuesta de L-Gante hacia Thiago?