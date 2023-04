Thiago Medina justificó la ausencia de Daniela Celis en su verdulería: "Tenía cosas que hacer"

La inauguración de la verdulería que Thiago Medina abrió en Villa Unión despertó suspicacias por la ausencia de Daniela Celis, en contraste con el fuerte respaldo que le brindaron Romina Uhrig y Alexis Conejo Quiroga, y en diálogo con Ciudad exparticipantes de Gran Hermano 2022 descartaron un conflicto.

"Mi relación es excelente con Thiago", afirmó Daniela tras las críticas que arreciaron en las redes sociales a su faltazo.

Luego, fue Thiago quien se explayó desde el celular de Pestañela: "Dani no fue porque tenía que hacer unas cosas. Está bien, yo lo tomé a bien porque ella tuvo que hacer sus cosas y yo las mías. No hay ningún problema".

"No importa si me apoya o no. Estamos bien igual", concluyó Thiago Medina sobre Daniela Celis.

THIAGO MEDINA ACLARÓ CÓMO ES SU RELACIÓN CON DANIELA CELIS

Por otra parte, Thiago Medina se refirió a su relación con Daniela Celis, a pocas horas de haber posteado una selfie abrazados dentro de un auto.

"La relación que tengamos, se de amigos o novios, queda entre nosotros", aseguró Thiago.

Al final, Thiago Medina jugó al misterio respecto de su vínculo con Daniela Celis: "Lo que seamos es parte de nosotros. No queremos decirle a nadie".