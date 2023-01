Thiago apuntó contra Coti por su relación con Alexis en Gran Hermano 2022: "No lo dejaba tranquilo y por ella nos alejamos"

A poco de quedar eliminado de Gran Hermano 2022 por decisión del público, Thiago pasó por el piso de LAM, analizó su participación en el reality de Telefe y sorprendió al hablar de Coti y su relación con Alexis (más conocido como Conejo), uno de los participantes con quien más relación tenía.

“Yo me sorprendí de las últimas actitudes que tuvo Coti. Me molestó que las cosas tenían que ser como ella quería. Por el ejemplo, el Cone se iba a dormir y ella se iba a despertarlo igual. Yo le decía ‘está durmiendo’ e iba igual y lo jodía”, comenzó diciendo el joven en el ciclo de América.

“Eso me molestó porque no lo dejaba un rato tranquilo. Queríamos tomar mate y no podíamos porque estaba ella”, agregó, dejando en claro que la correntina interfería en su vínculo de amistad con el exhermanito.

"Yo me sorprendí de las ultimas actitud que tuvo Coti. Me molestó que las cosas tenían que ser como ella quería. Por el ejemplo, el Cone se iba a dormir y ella se iba a despertarlo igual". G-plus

“Quería hablar con Cone y tampoco se podía porque estaba ella. Eso me molestó y fue un poco lo que hizo que nos alejemos. Pero, obvio, que está todo bien con él. Me llevo la mejor”, cerró Thiago, sincero.

"Quería hablar con Cone y tampoco se podía porque estaba ella. Eso me molestó y fue un poco lo que hijo que nos alejemos". G-plus

FUERTE CONFESIÓN DE DANIELA A JULIETA EN GRAN HERMANO SOBRE THIAGO

Desde que tuvo la oportunidad de volver a la casa de Gran Hermano 2022 después de que el público la votara para entrar en el repechaje, Daniela se divide entre su estrategia de juego con Thiago y los sentimientos que siente por él.

Y luego de haberle dado un punto en la gala de nominación después de haber estado a puro mimo en la casa, Daniela se confesó con Julieta: “No quiero que todos sepan que yo lo voté a Thiago. No quiero que lo sepan porque me van a juzgar. Yo les soy leal a ustedes dos (por Juli y Romina). Sé que ustedes no me meten un voto ni a palos. Mi lealtad es con ustedes desde el día uno. Yo le soy leal a la gente que fue leal conmigo y Thiago no fue leal”, comenzó diciendo la joven.

“Le di una segunda oportunidad. Le dije ‘querías estar en placa, me pediste por favor porque sentías que no llegabas, te lo doy’. Punto final. ¿Qué más? Lo único que quiero es no decir que lo voté a Thiago, nada más que eso. Él ya lo sabe y lo sabés vos porque te quiero y sé que vos no contás nada”, agregó.

DANIELA: "ESTOY ENGANCHADA, ESTOY ENAMORADA DE THIAGO. ES DIFÍCIL SEPARAR SENTIMIENTOS DEL JUEGO. ES MUY DIFÍCIL". G-plus

Por último, en medio de las dudas sobre qué siente Daniela por uno de los hermanitos que podría irse en la próxima gala de expulsión, cerró, a corazón abierto: “. Es muy difícil”.