Thelma Fardin, tras el pedido de captura de Juan Darthés: "Fui sometida a pericias psicológicas, psiquiátricas y físicas"

El miércoles por la mañana se conoció la noticia de que la fiscalía de Nicaragüa acusó formalmente por violación a Juan Darthés y pidió su pedido de captura a raíz de la denuncia que Thelma Fardin presentó a fines de 2018.

La actriz denunció penalmente en ese país a Darthés por haber abusado de ella allí en el año 2009 mientras hacían una gira con Patito Feo, cuando ella tenía 16 años y él 45.

Al día siguiente, Thelma realizó una conferencia de prensa acompañada por Actrices Argentinas, el mismo colectivo que la respaldó al momento de hacer pública la denuncia contra Darthés, quien se instaló en Brasil con su familia.

La joven estuvo acompañada por sus colegas y por su abogada, Sabrina Cartabia Groba, quien aseguró sobre el pedido de captura que pidió la fiscalía y el juez debe aún aprobar: “En el caso de que Brasil no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder por principio constitucional, ahí entramos en un proceso en el cual vamos a tener que llevar el juicio en esa jurisdicción”.

A continuación, las declaraciones más destacadas de Thelma en la conferencia:

“Hoy estamos más cerca de la Justicia. En la investigación que se llevó a cabo a raíz de mi denuncia, se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Rafael Pacífico Dabul por el delito de violación agravada. Pero este es un caso excepcional, las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan mientras que solo el 1 % obtiene condena”.

"Mi denuncia fue oída gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparara" G-plus

“Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aún cuando nos sometemos a todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y revictimizadas. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza”.

“Soy una más de las niñas que sobreviven a la violencia sexual. Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme. Y sobre todo gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos, que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparara. No solo eso, sino que le da herramientas a su victimario para llevarlas a ellas al banquillo de las acusadas”.

“Calu debió defenderse en la Justicia Civil y afrontar una denuncia por daños y perjuicios. Anita Co fue denunciada en la Justicia Penal por calumnias e injurias. Aunque hace dos semanas la jueza decidió sobreseerla, la defensa de Darthés apeló para seguir intentando adoctrinarnos y someternos al silencio”.

"Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aún cuando nos sometemos a todo lo que se nos exige. Soy una más de las niñas que sobreviven a la violencia sexual" G-plus

“Juntas, logramos hacer de una experiencia personal traumática un hecho político, que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria”.

“Es un logro haber avanzado y sabía que eran muy pocas las probabilidades así que mi sanación no estaba puesta en esto. Creo que es importante no solo para mí sino como símbolo para lo que significó esta denuncia para el movimiento de mujeres y la lucha que venimos dando. Pero esto no es lo que suele suceder”.

“Yo fui sometida a una serie de pericias psicológicas, psiquiátricas e incluso físicas después de 9 años, que evidentemente no había necesidad y lo podemos pensar desde el sentido común. Soy una afortunada porque hago terapia hace muchos años, tengo la contención de mi familia, mis amigas; pero hay mujeres que no tienen esa posibilidad. Hay que trabajar para que el sistema judicial no sea revictimizante. Ni hablar de la pericia física, ni hablar que yo en un día tuve que contar 5 o 6 veces lo que pasó”.

La abogada de Thelma aseguró: "“En el caso de que Brasil no extradite, que es lo que sabemos que va a suceder, ahí entramos en un proceso en el cual vamos a tener que llevar el juicio en esa jurisdicción”. G-plus

“Los medios fueron un arma de doble filo. Es difícil generalizar. Gracias a la repercusión que tuvo y cómo los medios lo instalaron en su agenda, evidentemente pudimos poner esto como tema a hablar en las mesas familiares y muchas mujeres pudieron hablar. Eso hay que valorarlo. De todas maneras, sí creo que fue profundamente revictimizante en cómo se trató en muchos aspectos. Pero agradezco porque cada vez son más las voces con formación de perspectiva de generación”.

“Ayer veía la tele y se nota un cambio, un avance. A la vez que tenemos la voz de algún abogado un poco retrógrado que todavía hace comentarios un poco innecesarios, tenemos también mujeres con un nivel de perspectiva de género que antes no teníamos. Ahora tenemos que ir por no tener más esas voces medio de dinosaurios, ¿no?”