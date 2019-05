Thelma Fardin salió con todo a defender a Romina Manguel y apuntó contra Moria Casán: "Hay mujeres que..."

El último fin de semana se vivió un momento muy tenso en Debo Decir, el ciclo que conduce Luis Novaresio en América, cuando Moria Casán increpó a Romina Manguel por el relato de acoso que realizó el año pasado con respecto a un invitado a Animales Sueltos.

Romina aseguró: “Conmigo se trató de usar políticamente la situación, y yo no la pasé bien. Tengo dos hijas chiquitas, hay cosas que no tengo ganas de pasar, de explicar. La pasé muy mal. No medí las consecuencias”. Y Moria lanzó un fuerte comentario: “Si no querés meterte en algo, sabrás que estás expuesta a las redes sociales. El acto fallido que quisiste cometer ahí fue una guachada tuya, no fue ningún acto fallido”.

El momento fue muy comentado en Twitter, donde muchísimas figuras salieron a respaldar públicamente a Manguel. Entre ellas, Thelma Fardin.

La joven, que denunció a Juan Darthés por violación y pertenece al colectivo Actrices Argentinas, realizó un fuerte descargo defendiendo a Romina y apuntando contra Moria.

"Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo" G-plus

“Hay mujeres que funcionan como el telón perfecto para encubrir las peores expresiones del machismo. Pero es necesario contemplar que hay carreras y personalidades formadas bajo esa mirada machista a la que estábamos acostumbradas”, arrancó Fardin su hilo de Twitter.

“Feminismo a mi modo de ver es hacer de la experiencia individual, una experiencia colectiva y volverla hecho político.Del otro lado están las que dicen que ‘pueden solas, que no les pasó porque son fuertes, o que les pasó pero no importa...’ eso es lo que pasa cuando la vivencia individual se queda solo en eso, en ‘a mí no me pasó’”.

"Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mier...; ser y tener que ser la victima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre @rominamanguel" G-plus

Y cerró: “De cualquier manera no vamos contra las mujeres, porque el movimiento siempre estará abierto para recibirlas, no hay feministas de la hora cero, y si las hay fueron aquellas que perdieron la cabeza en la Guillotina en el siglo XVIII. Es muy difícil, es agotador, es una odisea, es una mierda; ser y tener que ser la victima que esperan que seas, es imposible. Te abrazo siempre @rominamanguel”.

Manguel no tardó en reaccionar ante semejante muestra de apoyo de Thelma y le respondió: “Sos enorme. Enorme”.

