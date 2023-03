Thelma Fardin reveló que está en contacto con Lucas Benvenuto tras denunciar a Jey Mammon: "Voy a intentar contenerlo porque está destrozado"

Fueron muchos los comentarios y debates que hizo estallar Jey Mammon después de haber hecho su extenso descargo en el que se defendió de la denuncia por abuso que realizó Lucas Benvenuto. Y ahora, quien salió a hablar del tema fue Thelma Fardin.

La actriz se alegró de que se pueda instalar este tipo de temáticas en los medios: “Hace cinco años no hablábamos así. Logramos poner sobre la mesa la cuestión de la prescripción, hay muchas víctimas”, comenzó Fardin en una nota que le dio a Argenzuela, el programa que se transmite por C5N.

Luego, la actriz detalló: “En mi caso y los de Calu ‘Dignity’ Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos, fueron silenciadas por Juan Darthés porque no tenían paraguas en la justicia para denunciar y nadie decía que era por proscripción. Hay que agradecerle a Lucas por poner su nombre", agregó.

"Lucas está sufriendo porque escuchar a tu victimario decir que fue una relación de amor y contención... a los 16 años, sin dudas que era una persona absolutamente vulnerable". G-plus

Sobre el pedido de “Juicio por la verdad” que hizo Jey en su reciente video, Thelma opinó: "Es muy poco probable que le den lugar a Jey con lo del juicio por la verdad, si puede ir por el lado de las calumnias e injurias. Los delitos son de instancia privada pero no en la infancia, esos son de instancias públicas. Si la víctima no quiere seguir hablando del tema, hay que respetar el derecho de la víctima por sobre el del victimario".

"Es perverso que digan que uno pueda buscar fama a través de esto, cuando solo se nos pone al asador. De todos modos, creo que hubo un gran avance y se dice explícitamente en los programas que hay que creerles a las víctimas”, continuó.

"Yo no voy a hablar por él. Si voy a intentar contenerlo y me hubiera gustado tener a alguien cuando me tocó estar ahí a mí. Recién hablamos y está destrozado. Voy a estar para lo que necesite". G-plus

EL ABOGADO DE LUCAS BENVENUTO HABLÓ DEL FAMOSO TWEET QUE ESCRIBIÓ JEY MAMMON HABLANDO DEL JOVEN EN 2011

En medio de las repercusiones que despertó el descargo de Jey Mammon a una semana de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso, Javier Moral –abogado del joven- habló de un tweet que el conductor escribió en 2011 en referencia al joven.

Todo comenzó cuando Débora D’Amato quiso sabe si aquel mensaje de Jey, donde se refería a Lucas como su ex, puede ser usado en el caso de un juicio. Ante esto, el letrado se sinceró en A la tarde.

“Hoy en día, se admiten en este tipo de cuestiones, la amplitud probatoria. Razón por la cual, todo elemento probatorio debería ser, sobre todo para la defensa, lo más amplio posible para permitir el juego armónico de la acusación y la defensa”, expresó Moral.

“Ese tweet, en el juicio, evidentemente tiene un alto valor probatorio”, agregó, dejando en claro que aquel mensaje –que logró despertar las dudas sobre qué edad tenía Benvenuto en aquel entonces- puede ser usado como prueba.