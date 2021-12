Thelma Fardin habló antes del juicio a Juan Darthés por su denuncia: "Se esconde y se quiere profugar"

Luego de que Fernando Burlando contara cómo está Juan Darthés en Brasil, país al que se fue cuando Thelma Fardin lo denunció por violación, la actriz reflexionó sobre el proceso judicial antes de que el actor declare ante la Justicia de ese país.

Thelma, que contó que la violación ocurrió cuando ella tenía 16 y él 45 en el marco de una gira de Patito Fe en Nicaragua, afirmó que está cansada y que aunque toma pastillas aún no lo logra dormir bien.

Reflexiva, relató cómo se prepara para la declaración de Darthés en la Justicia en diálogo con TN.

"Tengo la suerte de poder hacer terapia y yoga. Estoy en tratamiento psiquiátrico, tomo antidepresivos y algo para dormir porque es mucha presión. Yo me voy a dormir y sueño con esa situación...", contó.

THELMA FARDIN HABLÓ A FONDO SOBRE SU DENUNCIA CONTRA JUAN DARTHÉS

Acto seguido, remarcó que ella como víctima ya no siente vergüenza. Al contrario, remarcó que vergüenza debería sentir él por lo que hizo y también por haberse ido a Brasil tras su denuncia.

"Antes sentíamos mucha vergüenza por lo que habíamos vivido y ahora la vergüenza no es mía, no es de las víctimas. Él es el que esconde, él es el que se tiene que profugar", afirmó.

"En términos judiciales es así: está prófugo. Hay una orden de captura internacional de Interpol, una alerta roja. Porque es importante que este tipo no esté suelto o que primero se someta al proceso judicial. Pero bueno, también por eso camino tranquila, sé que no me lo voy a cruzar acá", sumó.

Y se despidió remarcando que se siente mucho más fuerte que antes para enfrentar el proceso judicial.

"Yo miro y tengo esa sensación que hoy la mujer que soy va y rescata a esa niña que fui y que fue sometida del modo que fue sometida. En un momento también es necesario que eso deje de ser como algo que está sucediendo, llegar a esta instancia. El momento en el que finalmente esta mujer que soy hoy le da una respuesta a esa niña que en ese momento no pudo hacer más que aguantar", sentenció.