El tenso reencuentro de Valeria Mazza y Pancho Dotto tras su pelea: "Me agarró de sorpresa"

Pacho Dotto fue el manager de modelos más importante de los años ‘90, al punto de que tenía a Valeria Mazza y Pampita entre las más destacadas de su staff de esa época, aunque la relación con la mamá de Tiziano Gravier no terminó de la mejor manera.

"Lo de Valeria fue tremendo: ellos se quedaron con contratos que habían firmado conmigo. Yo creo que el mentor de todo fue el marido, después es lo que se dice siempre, por algo están juntos", dijo Dotto en una entrevista con Carlos Monti en Informadísimos tiempo atrás.

"Les podría haber hecho juicio en su momento pero no quise, y ya prescribió todo. Que sean felices pero no conmigo. Que sean felices, pero yo no comparto nada más con ellos. Es una cosa que no tiene vuelta atrás”, agregó el ex mánager, que no volvió a ser visto junto a ellos.

EL TENDO REECUENTRO DE VALERIA MAZZA Y PANCHO DOTTO EN UN EVENTO

Sin embargo, esta semana Dotto concurrió a un evento al que también había sido invitada Valeria, y en una entrevista con Intrusos dejó en claro que su encuentro sería “natural”. Lo vivo como tiene que ser: 'hola, ¿qué tal?’”, señaló.

Además, Dotto reafirmó que no recompuso su amistad con Mazza y Gravier pese a haber pasado más de dos décadas. “Hay una relación de respeto por todo lo que pasó pero nada más. No nos visitamos ni nada”, y contó que ella no lo invitó al festejo de sus 50 años.

Asimismo, Dotto contó que le envió un mensajen a Valeria Mazza tras la agresión que sufrió Tiziano en Rosario, y reveló que el mismo fue respondido.

Finalmente el frío encuentro se produjo en el hall de entrada del evento de revista Para Ti. “Justo se dio, Pancho”, le acotó Alejandro Guatti. “Me agarró de sorpresa. ¡Qué lindo! Ahora, después les cuento, después les cuento”, dijo Valeria.

“¿Te sorprendió?”, quiso saber Guatti. “¡Claro que sí! Hacía años que no lo veía, me sorprendió”, cerró la modelo.