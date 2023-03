Tenso momento de Nicole Neumann con una productora porcina en Los 8 escalones del millón: "Es incómodo"

Desde el veganismo y su militancia por los derechos de los animales, Nicole Neumann es una de las figuras del espectáculo que siempre está dispuesta a reflejar su opinión sobre un tema tan sensible. En Los 8 escalones del millón tuvo un ida y vuelta con María de los Ángeles, una productora porcina.

“Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial. No quiero explayarme mucho por Nicole”, aseguró la mujer, al ser consultada por Guido Kaczka por su trabajo.

“El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto”, puntualizó.

“No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entró en debate”, señaló la concursante en el ciclo de eltrece bajo la atenta mirada de la modelo.

Unos minutos después, Nicole se expresó. “Antes no dije nada y me llamé al silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie, pero es una situación incómoda”, empezó diciendo.

“Pero la verdad, lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia”, concluyó la figura del ciclo.