A una semana de incorporarse a Nosotros a la Mañana, Nicole Neumann y Agustina Kämpfer ya tuvieron su primer momento de tensión en vivo.

Pocos días atrás, Mica Viciconte cumplió 30 años y lo celebró junto a Fabián Cubero y las niñas que el futbolista tuvo con la modelo top, Indiana, Allegra y Sienna. Con las fotos del festejo publicadas en Instagram, Nicole, quien se mantuvo al margen de la noticia festiva, no tuvo eludir consultas vinculadas a su exmarido y el vínculo cariñoso que sus hijas mantienen con Mica. Sin embargo, una pregunta de Kämpfer le incomodó y dio paso a un tenso momento televisivo.

"Estoy respondiendo cosas que me preguntan de mis hijas. De mi estado civil, no", dijo Nicole, luego de que Agustina preguntara si está de novia. G-plus

"Yo soy muy responsable con quien voy a meter a mi casa, sobre todo, estando mis hijas en casa. No voy a meter a cualquiera”, dijo Neumann, explicitando que antes de presentarles a sus hijas un novio tiene que pasar un tiempo prudencial.

Atenta a sus palabras, Agustina retrucó: "¿Vos estás en pareja?”. Fue entonces que la blonda, sin disimular el poco agrado que le generó la consulta, contestó: "Yo no hablo más de mi vida privada". Lejos de dejarlo pasar, su colega acotó: "Igual, estás hablando". Y Nicole dio por cerrado el incómodo cara a cara con contundencia: "No, no estoy hablando. Estoy respondiendo cosas que me preguntan de mis hijas. De mi estado civil, no".