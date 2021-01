Tenso momento de De Brito con Luciana Salazar al hablar del noviazgo de Fernández y Baclini: "Soy testigo de que Cinthia tiene razón"

Una vez más, las redes se hicieron eco de un nuevo cruce. En esta oportunidad, Ángel de Brito cuestionó a Luciana Salazar al recordar la historia de amor de Cinthia Fernández con Martín Baclini… ¡y la angelita no se quedó callada!

“Hoy Cinthia Fernández contó que Luciana Salazar le mandaba mensajes a Baclini diciendo que su novia era un gato”, fue el primer tweet que disparó el conductor de Los Ángeles de la Mañana que encendió la polémica.

Lejos de pasarlo por alto, Salazar recogió el guante y respondió: “¡Baclini me dijo que eso no es cierto! Preguntale”. A lo que De Brito tomó partido por su panelista: “Baclini miente entonces. Soy testigo de que, en esta, Cinthia tiene razón”.

Por último, alertada por este fuerte ida y vuelta, Cinthia Fernández también dijo lo suyo con un tremendo mensaje: “Qué lástima que no veo el Twitter porque me tiene bloqueada la c… Pero está muy nerviosa llamando a tanta gente. Ahí te mando un regalito al WhatsApp”.

¡Tremendo!

