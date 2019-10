Tenso momento de Aníbal Pachano con Silvina Escudero en el Súper Bailando: "No vengas a buscar roña donde no existe"

Son de los más talentosos del Súper Bailando. Sin embargo, a la hora de las devoluciones, Aníbal Pachano y Silvina Escudero mantuvieron un tenso ida y vuelta ante las cámaras y el jurado terminó bajándole un punto (la dupla sacó un total de 14 puntos).

Así fue picante cara a cara de Pchano con Escudero

Pachano: -Te voy a decir algo que me pasó lindo. Estabas más relajada, cosa que me encanta porque la Escudero tenso es complicada. Y me parece que en la segunda parte empezaste a tensar y creo que es ahí donde empezaste a fallar. La energía se te fue y no fue pareja.

Aníbal Pachano: "Yo siempre te hablé con respeto. No vengas a buscar roña donde no existe". G-plus

Escudero: -¿A fallar en qué?

P: -¿A fallar en qué? Te lo estoy explicando. ¿Hay algo que no estás entendiendo de lo que te dije? Me parece que no te gusta que te digamos las cosas. Te lo estoy diciendo bien.

E: -Yo también. Te estaba preguntando en qué fallé.

P: -Te estoy diciendo. En la segunda parte te tensaste y esa tensión provoca equivocaciones. ¿Estamos? ¿Te quedó claro? Punto para abajo.

E: -Respeto ante todo a todos. Hice una pregunta. Es lo único que digo. Me encanta que me critiquen bien o mal, tomo todo. Soy bailarina, trabajo de esto y siempre a a edad que tenga voy a seguir estudiando. Me encanta que me critiquen. Todo con respeto es súper recibido.

Silvina Escudero: "Al contrario, Aníbal. Tomo todo lo que me decís. Sólo te pregunté algo y quería que me respondas". G-plus

P: -Es que yo siempre te hablé con respeto. No vengas a buscar roña donde no existe.

E: -Al contrario, Aníbal. Tomo todo lo que me decís. Sólo te pregunté algo y quería que me respondas.

¡Tremendo!