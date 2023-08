El carácter fuerte de Hernán Piquín afloró el martes por la noche, cuando el notero de Los Ángeles de la Mañana lo fue a entrevistar luego las críticas de Ángel de Brito a su pareja, Agustín Barajas. "No me gusta que mientas, y menos en mi cara", disparó el jurado de La Academia contra Santiago Riva Roy.

La bronca de Piquín se debió a que el cronista instantes antes le había comentado a Guillermina Valdés "las caras que ponía Hernán cuando lo estaban juzgando". Por eso, apenas el periodista se le aproximó, Piquín reaccionó: "Yo no puse ninguna cara. No vengas a mentir, no vengas a mentir. Es lo único que te pido".

Asombrado, el periodista le preguntó si le "molestó en serio", y el artista afirmó: "Sí, me molesté porque estás mintiendo. No me gusta que mientas, y menos en mi cara. De verdad te lo digo. Molesto (por las devoluciones) las bolas. Sí. Diije 'ay, las bolas'. ¿Te lo digo otra vez?".

"No me gusta que seas así, porque no solo yo pienso esto, lo piensa mucha gente. Ahora, si te pareció que puse caras es otra cosa. Ahí le estabas diciendo a Guillermina qué soy, y no es así. Yo me preocupo por lo que le pasó a Agustín, porque no contó todo. Y no estoy hablando del baile. Entonces, no digas que a mí me molestó (el puntaje)", continuó Piquín indignado.

Al final, como el notero de Los Ángeles de la Mañana continuaba con el tema, Hernán Piquín se retiró de su silla furioso, cruzó toda la pista y pasó detrás de Agustín Barajas, su pareja.

HERNÁN PIQUÍN APUNTÓ CONTRA EL LOCUTOR DE SHOWMATCH Y EL CRONISTA DE LA PREVIA DE LA ACADEMIA

La semana pasada, Piquín también había explotado en La Academia por las críticas a Agustín Barajas, su pareja: “Él estuvo bien, la coreografía estuvo bien, no se equivocaron, los trucos salieron perfectos. Igual, me la recontra soban todos”, explotó Piquín.

El jurado disparó contra el locutor Martín Salwe, que pasaba frente a él durante la entrevista. “Ése es un pelo…., se hace el amigo y después te bardea. Son todos amigos hasta que les conviene”, señaló Piquín, y agregó: “no estoy enojado, yo no me enojo con nadie, no pierdo tiempo en eso”.

Pero el enojo de Piquín llegó cuando el cronista le consultó si consideraba que la coreografía de rock and roll que hizo Agustín Barajas era un calco de la que había hecho él con Macarena Rinaldi en 2017. “No tengo idea, yo no me meto, yo no voy a los ensayos. Eso pregúntenselo a la coreógrafa, no a mí”, dijo, y se negó decirles algo más, antes de reconocer que en ese momento lo ganaba el sueño.

“Estoy cansado, la verdad que las cosas que dicen y los comentarios que hacen sí, a veces te hinchan un poco las pelotas, pero estoy de que me resbale y que todos hablen y hablen pelotudeces”, agregó Hernán Piquín.

“La verdad que eso sí me parece una falta de respeto, yo no le falto el respeto a ellos. Estuve jueves, viernes, sábado, domingo, de gira, estuve arriba de un micro, me fui a Uruguay, volví, llegué recién y estoy cansado. Venís con esta historia y obviamente que me va a molestar”, concluyó Hernán Piquín.