Tenso cruce de Graciela Alfano y Cinthia Fernández al aire: "¡Callate, suplente!"

No es la primera vez que Graciela Alfano y Cinthia Fernández se cruzan al aire de Los Ángeles de la Mañana.

De hecho, cuando Cinthia se despidió del ciclo de Ángel de Brito, donde suele hacer suplencias, para que Alfano ocupe su lugar, acusó a la diva de maltratarla cuando era jurado del Bailando.

Esta semana, Cinthia y Alfano volvieron a coincidir en LAM ya que la novia de Martín Baclini ocupa el lugar de Yanina Latorre durante sus vacaciones y protagonizaron un momento tenso en plena entrevista con Flor Vigna y Mati Napp.

Después de una extensa consulta de Graciela sobre cómo el sexo afecta el baile, le tocó el turno de preguntar a Fernández, quien también se tomó su tiempo para indagar sobre el vínculo de Mati con su exnovia.

En medio de la consulta de Cinthia, Graciela acotó: “Otra pregunta kilométrica; me ganaste”. El comentario indignó a la bailarina, quien le retrucó con cara de pocos amigos: “No te metas, no interrumpas. Ahora sos periodista, mi amor. Mi vida, no interrumpas a tus compañeros”.

¿La reacción de la diva? Alfano disparó por lo bajo pero de forma contundente: “Callate… callate, suplente”. ¡Chan! Ante los gestos de sorpresa de sus compañeros, Cinthia le contestó: “Suplente pero vuelvo, mi amor”.

Incrédulos, Flor y Mati preguntaron si el cruce era en broma y Ángel remató el tenso momento con humor: “No, lo peor es que no. ¿Te acordás de Combate? Bueno, más o menos”.