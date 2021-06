Tenso cruce entre Hernán Piquín y Lizardo Ponce por los bajos puntajes: "Si no sabés bailar, no te anotes en La Academia"

La primera gala de Lizardo Ponce en La Academia terminó en un verdadero escándalo cuando el influencer encaró a Marcelo Tinelli tras su performance, acusándolo de haberle arruinado un truco. En La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) Hernán Piquín le recriminó al conductor su actitud en el certamen y le preguntó para qué se anotó sin saber bailar.,

Todo comenzó cuando Lizardo, Lourdes Sánchez y Piquín hablaban sobre los magros puntajes que otorga el jurado de La Academia en las galas. “Sí porque me parece que no vi a la pareja que venga con ganas. En los Bailando anteriores vos veías que entraban con ganas y ahora tenés a éste que viene y dice “¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Me voy Marcelo, no me digas eso! ¡Truco!”, dijo el jurado gesticulando de manera torpe, en relación a la fallida gala de Lizardo.

“¡Un truco dijo! ¡Un Truco! ¿Sabés lo que es hacer un truco? ¡Sí, ponete mal porque tenés que ponerte mal!”, le reclamó Piquín a Lizardo, dando inicio a un amargo cruce entre ambos que dejó mudos a todos los presentes.

Lizardo Ponde: - ¿Estás celoso? ¿Y entonces?

Lourdes Sánchez: -Vos que tenés mucha pista ¿tenés algún consejo para darle?

Hernán Piquín: - Yo si quiero, bailo ahora

LP: -Pero no estás bailando

HP: -Puedo bailar si quiero

LP: -¡Y bailá!

HP: -¿Qué consejo le puedo dar a él? ¡Pffff! Yo creo que están muy metidos en la previa, como pensando qué van a decir, qué van a hacer…

LP: -No hay tiempo para armar las previas, igual. Capaz que ustedes están más preocupados en ganar protagonismo siendo tan agresivos y haciendo chistes como vos.

HP: -¡Pará! ¡No! Ninguno es agresivo…

LP: -Haciendo chistes, burlándote de lo que hacen ahí, entonces los participantes….

HP: -¿Te están diciendo que te pongas serio por la cucaracha?

LP: -No, pero capaz que eso auno como participante que no sabe bailar, lo inhibe o le da más miedo salir a la pista.

HP: -Pero esto es un Bailando, si no sabés bailar no te anotes. Si te llaman no digas ‘Sí, sí, sí’.

LP: -Bueno, pero vos viste lo que es el Bailando. Vos competiste hasta con Tito Speranza, hay de todo.

HP: -Bueno, pero por eso. Yo tengo que exigir, sino ¿para qué me sientan ahí? Y estoy siendo bastante bueno.