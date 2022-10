Tenso cruce entre Brian Lanzelotta y Oscar Mediavilla: "Estamos en un país donde podemos elegir lo que se nos canta"

Es sabido que a Oscar Mediavilla no le gusta que canten en inglés. Lo dejó bien en claro cuando era jurado en Cantando 2020 y se lo recalcaba una y otra vez a los participantes, aunque Brian Lanzelotta se le plantó en Canta Conmigo Ahora.

El ex de Marian Farjat sufrió las críticas de Mediavilla en el otro certamen, pero como jurado de Canta Conmigo Ahora se animó a discutirle este tema al esposo de Patricia Sosa, a quien no le gustó mucho que lo contradigan.

Todo comenzó cuando la correntina Clara Marain (20) cantó Man, I feel like a woman de Shania Twain y el Puma Rodríguez le reconoció que es una “artista en potencia” y que a Mediavilla le encantaría producirla.

“Sos una bella chica y joven, y eligiendo un buen repertorio podrías estar haciendo otras cosas que no son las habituales, pero va a haber una corriente pronto en la que van a volver las grandes cantantes a los escenarios”, le dijo Mediavilla, mientras el Puma le aconsejaba “cantar en español”.

OSCAR MEDIAVILLA Y BRIAN LANZELOTTA PROTAGONIZARON UN TENSO CRUCE EN CANTA CONMIGO AHORA

“Es muy importante porque vivimos en un lugar en el que se habla en español y creo que es muy difíil que un artista tenga éxito cantando en un idioma que no es el nuestro. Y cantando en español podés generar empatía con el público que te escucha y te va a amar”, dijo Oscar, mientras Marcelo le daba la palabra a Brian Lanzelotta.

“Prefiero no decir nada”, se cubrió Lanzelotta, pero como Mediavilla lo animaba, se soltó. “No es una cuestión de animarse. Me parece que estamos en un país en el que podemos elegir los que se nos canta para cantar, y no porque hablemos en español tenemos que cantar en español. Y yo amo cantar en español”, dijo.

“Es un comentario como que está fuera de lugar. Estamos hablando de música, no de ‘la gente puede’, (…) Parece una clase de educación democrática de cuando era chiquito”, le retrucó Mediavilla.

“Vivimos en un país en el que se habla castellano, ¿entonces porque hablás castellano tenés que cantar en castellano?”, le preguntó Brian a Oscar, a medida que aumentaba la tensión entre ambos. “La gente que te consume, generalmente habla…”, llegó a decir el productor.

“¿Pero vos qué sabés qué gente quiere ella que la consuma?”, le dijo Brian, mientras aumentaba la tensión. “Bueno, no tengo ganas de discutir”, lo frenó Oscar Mediavilla, dando por concluido el primer round con el músico.