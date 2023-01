El tenso cruce entre Alfa y Ariel, que se sacó la malla en público en Gran Hermano 2022: "No podés estar así"

La tensa relación entre Walter “Alfa” y recién llegado Ariel en Gran Hermano 2022 sigue sumando episodios que no hacen más que empeorar la relación entre los participantes de más edad de la casa.

Ahora comenzó a circular en las redes sociales un video que confirma algo que ya habían adelantado Julieta y Romina sobre el parrillero y que molestó sobremanera a Alfa, que se lo hizo saber ahí mismo, provocando otro duro momento.

Las cámaras de la casa captaron el momento en el que Ariel, tras darse un chapuzón en la pileta, se acercó a la mesa del patio, utilizó su toallón para taparse mientras se quitaba la malla para cambiarse delante de todos los presentes.

LA REACCIÓN DE ALFA AL VER QUE ARIEL SE CAMBIABA LA MALLA FRENTE A TODOS EN GRAN HERMANO 2022

Si bien casi todos los participantes se van al baño a cambiarse la malla tras hacer uso de la piscina, Ariel no parece tener inhibiciones y lo hizo en el patio, delante de Thiago, Alfa, Maxi y otros compañeros de reality.

“Maxi, ahí está con las bol… en el sillón. ¿Vos le ibas a decir?”, le señaló Alfa al cordobés. “¡Puaj, bolu..! ¡En pel… en el sillón, qué asco! ¡Qué asco!”, agregó el empresario al ver desde la distancia a Ariel, mientras se levantaba para irse.

“Hay que cambiarse en el baño, no podés estar en b… en el medio del patio. Ese sillón lo usan todos”, le dijo el empresario, en referencia a que estaba apoyando sus partes íntimas en el cobertor del almohadón.

“¡No me hinchés las pel…!”, se defendió el parrillero. “No hincho las pelotas, es cuestión de convivencia. Estás en bol… en una silla que después usan todos. No me gusta usarla a mí”, cerró Alfa, enfurecido con la actitud de Ariel.