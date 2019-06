Una pelea como pocas veces se dio en el Bailando tuvo lugar el último lunes, cuando Dan Breitman y Sofía Pachano sacaron a ventilar sus conflictos como equipo y terminaron con el actor pidiendo que lo separen de la bailarina, para poder continuar en el certamen. Un fuerte chispazo tuvo el humorista con Ánibal Pachano, jurado del BAR, y el nerviosismo continuó fuera del estudio.

En Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs) mostraron el momento en el que Dan y Aníbal se cruzaban en un pasillo de Laflia sin mirarse ni dirigirse la palabra. “Yo no tengo que pedir perdón por nada, no traté mal a nadie”, comentó el actor. “Yo no maltraté a nadie. No amenacé a nadie en mi vida. Fue una situación de mierda la que viví. Yo traté de ser lo más fiel a lo que me pasa”, aseguró, angustiado.

Por su parte, Aníbal fue tajante: “No me interesa Dan Breitman, no existe”, lanzó. “Me voy dolido no por él, sino porque mi hija y mi exmujer son dos artistas. Somos una familia de artistas. No hay que confundir la chicha con la limonada en un juego. A él no le importa nada, mi amor. Es un chico que tiene un problema psicopático”, arrojó, enojado.

El pedido de la pareja fue atendido por la producción y según contaron en el ciclo de Tomás Dente y Noe Antonelli, decidieron separarlos y que cada uno baile con otro partenaire.

