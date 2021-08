Tenso cruce de Ángela Leiva con Jimena Barón tras cuestionarla por negarse a hacer el caño: "Si pensás que estoy faltando el respeto es tu problema"

En medio de la polémica que generaron los reemplazos en La Academia de ShowMatch, Valeria Archimó hizo su performance en el caño en lugar de Ángela Leiva y Jimena Barón se cruzó con la cantante tras cuestionar su actitud.

Tras culminar la coreografía, la jurada se dirigió a Leiva: “Ange, yo te fui a ver el sábado a tu show que fue muy largo y, honestamente, me resulta súper raro que no estés acá dando el máximo, que por ahí sea muy poquito”, comenzó diciendo en vivo.

“Todos estamos trabajando con un corazón enorme, yo tengo un hijo y todos tenemos una historia tremenda. Voy a contar que hace un mes que vengo con una triple fractura de costilla y me tuvieron que infiltrar dos veces y me duele muchísimo. Pero estoy en ShowMatch y si nosotros no lo defendemos a muerte me parece una falta de respeto a este programa”, agregó.

Fue entonces que la artista se defendió: “Hace meses que lo vengo dando todo. No me meto con el trabajo del resto solo manifesté un cansancio y un estrés personal, por eso me junté con la producción. Que pienses que estoy faltando el respeto es tu problema, yo no le estoy faltando el respeto a nadie”.

“Me encantás, me pareces una artista inmensa pero creo que de verdad este programa merece que vengan y den lo que puedan”, continuó Jimena.

Y Ángela Leiva cerró, tajante: “Este programa merece que dé lo mejor de mí y yo no puedo dar más. ¿Si no voy a seguir en este programa? Lo estoy evaluando, pero ya es un tema mío no tengo por qué expresarlo acá. A mí me encanta esta pista y es un sueño estar acá, pero cuando hay un estrés y una carga emocional importante... Duermo 3 horas por día y me duermo manejando en la ruta porque vivo lejos y el otro día casi vuelco. Entonces hay límites en la vida. Si yo no velo por mi integridad física, ¿quién lo va a hacer?”.