Tenso cara a cara de Pampita con las jefas de coaches tras participar en La Academia: "Chicas, aprovechen el momento"

El nuevo ritmo que trata de musicales puso en aprietos a Cande Ruggeri, quien para su performance decidió incorporar a Lolo Rossi y Eugenia López Frugoni –las jefas de coaches- en la coreografía que presentó en La Academia de ShowMatch. Y sin tapujos a la hora de evaluar el equipo, Carolina “Pampita” Ardohain fue letal con su crítica.

“Bueno, Mamma Mia me encanta. Tiene mucha fuerza, mucha alegría, mucho color, y acá me quedó a medias”, comenzó diciendo la jurado, dejando en claro que la elección fue atinada pese a que la puesta en escena no superó sus expectativas.

“Les voy a ser sincera, me faltó fuerza y también me faltó fuerza de las jefas de coach cuando hicieron su participación porque iban como paseando, como ‘eh, qué divertida que estoy acá’. Chicas, dale, aprovechen el momento”, agregó, picante.

Fue entonces que Eugenia intervino: “Es así Mamma Mia. El musical Mamma Mia es así”, se defendió. Pero la top –que en esta ronda tiene el voto secreto- mantuvo su postura: “No. Miren las imágenes, la gente sale y lo pone todo, pura actitud, pura cosa. Y lo vi flojito”.

¡Qué momento!