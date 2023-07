Tensísimo momento de Nelson Castro con Aníbal Lotocki: "Me impacta su falta de empatía"

Un testimonio de alto impacto tuvo Telenoche en la noche del miércoles cuando Aníbal Lotocki, el médico denunciado por Silvina Luna, se defendió frente a las cámaras en medio del estado crítico de la actriz. Nelson Castro fue muy duro sobre la postura que tomó.

“Los pacientes no pueden firmar un papel donde dicen ‘me voy a operar la oreja y me hiciste las lolas’. Es imposible. No puede suceder. Los pacientes firman un consentimiento previamente a la cirugía”, aseguró el cuestionadísimo médico, quien se enfrentó en vivo a su expareja y hoy denunciante, Pamela Sosa.

El conductor del noticiero fue tajante sobre la actitud de Lotocki. “Doctor, debo decirle esto. Lo escuché con mucha atención, más allá de lo que defina la Justicia y por eso quisimos escucharlo todo este tiempo. Sí debo decir, ya como colega médico, que me impacta su falta de empatía con las víctimas. Me impacta”, lanzó, a quemarropa.

NELSON CASTRO FRENTE A ANÍBAL LOTOCKI LO CRUZÓ POR SU POSTURA POR EL CASO DE SILVINA LUNA

Casi sin inmutarse, el médico no cambió su posición tras la confrontación del periodista. “Yo, la verdad, no quiero faltarle el respeto a nadie. Tampoco quiero hacerme la víctima, porque nunca lo hice. A mí me impacta, sabe qué, los pacientes que hacen denuncias falsas como Pamela Sosa”, lanzó.

“Gente como Gabriela Trenchi que sigue paseándose por los programas diciendo que Aníbal Lotocki le puso una sustancia que ella no permitió cuando en el juicio se demostró que ella ya tenía los síntomas y le confesó a su neurólogo que se había puesto polimetil metacrilato y que por favor no le diga a su familia que no sabía nada. Ella dice que se enteró después”, puntualizó.

“Salen a mentir descaradamente en los programas. Usted dice ‘la falta de empatía’ y a mí me sorprende que los pacientes salgan a mentir en televisión para buscar un rédito. Tal vez quieren la empatía, pero no sé. Son puntos de vista, doctor”, se defendió, súper polémico.