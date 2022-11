Tensión en vivo: Marcela Tauro denunció que querían lastimar a Martín Salwe

En medio del debate sobre las noticias del día que se estaban presentando en Intrusos, Marcela Tauro (que se hizo cargo de la conducción en reemplazo de Flor de la Ve) sorprendió al contar un fuerte gesto de varios usuarios de las redes contra su panelista, Martín Salwe.

"Están twitteando para venir a la puerta del canal a lastimar o para pegarle a Martín Salwe", manifestó Tauro al aire en el ciclo de América, mientras el exparticipante del reality de eltrece se mostraba serio e incómodo por la situación.

"No estoy de acuerdo, no me parece, es un juego El Hotel de los Famosos (donde participó el joven). Ya terminó, ya está. No hay que incitar a la violencia", agegó la presentadora, sentando su firme postura y en clara defensa hacia Salwe.

Marcela Tauro: "Están twitteando para venir a la puerta del canal a lastimar o para pegarle a Martín Salwe". G-plus

Tras escucharla, Nancy Duré –que se había cruzado fuerte con Martín- intervino: "Estoy absolutamente en contra del hater, sea para quien sea y de la manera que sea. Podemos estar de acuerdo o no con Martín, lo que sea, pero estamos hablando de un programa de televisión y eso es todo".

"Yo lo que noto es que el programa les dejó un dolor que es difícil de sacar. Pero la gente grande que me escribió preguntando por qué estás sentado acá, ¿eso no es violencia? Yo no puedo creer las barbaridades que ponen. Porque también tienen que hacer un meaculpa”, agregó Tauro.

Nancy Duré: "Estoy absolutamente en contra del hater, sea para quien sea y de la manera que sea. Podemos estar de acuerdo o no con Martín, lo que sea, pero estamos hablando de un programa de televisión y eso es todo". G-plus

Y cerró: “Evidentemente, estamos muy enfermos. No está bien incitar a la violencia en la puerta del canal. Acá estamos trabajando y nos llevamos bien. Lo que me angustia realmente es que pongan un escrache para venir acá a la puerta del canal. Me parece mucho, no quiero ese país, no quiero eso, ya lo viví".