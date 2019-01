¡Tensión en vivo! Fede Bal, Chyno Agostini y un inesperado cruce al aire: sus incómodas reacciones

Un muy tenso momento se vivió en Siempre show (lunes a viernes de 20 a 21, por Ciudad Magazine). Chyno Agostini estaba invitado al piso para hablar de su fuerte enfrentamiento mediático con Fede Bal.

En medio del programa, la producción logró conseguir al galán para hacer un móvil en vivo desde Mar del Plata. Fede comenzó a hablar sobre el espinoso tema sin saber que en el estudio de Buenos Aires se encontraba el hermano de Barbie Vélez.

"En el piso está el Chyno Agostini y te lo queríamos decir porque vos no nos estás viendo. Te pregunto si tenés algo para decirle o si preferís no hablar con él. En el caso de que no quieras decirle nada, seguimos hablando de otra cosa sin problemas. Recién el Chyno nos dijo que tenía cierta relación de afecto con vos", le comentó Noelia Antonelli al actor.

Bal se limitó a responder con cinco contundentes palabras. “No hablo de ese tema", fue la respuesta categórica de Bal, luego de esbozar una incómoda sonrisa. "¿Vos querés decir algo?", le preguntó Tomás Dente a Agostini. "No", contestó el hijo de Nazarena Vélez.

