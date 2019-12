Tensa pregunta a la mujer que denunció a Pablo Rago por violación: "¿No lo bloqueaste después del hecho?"

Érica Basile, la mujer que denunció por violación a Pablo Rago, brindó su crudo testimonio en Nosotros a la Mañana. “Me arruinó la vida, me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que son mi orgullo”, aseguró la joven, en el ciclo de eltrece.

El Pollo Álvarez le preguntó si después del presunto hecho, ocurrido en 2015, había vuelto a hablar con el actor. “No volvimos hablar después. Solo los videos que me enviaba masturbándose, eso sí fue bastante incómodo”, respondió Basile.

Entonces, la panelista Andrea Campbell profundizó sobre el tema. “¿Pero él te envió varios?”, quiso saber la periodista, que también es abogada. “Sí”, contestó la mujer. “¿Y vos no le dijiste (algo) o no lo bloqueaste después del primero?”, repreguntó la integrante del ciclo de el trece. “No, porque habíamos quedado en un tema de trabajo en el que yo seguía esperando. Nunca me respondió, solo me cambiaba de tema”, explicó Basile.

Luego, sobre el final, la mujer le envió un mensaje público a Rago. “Me gustaría que salga Pablo y que diga que todo lo que estoy diciendo es mentira. Pero que lo diga, eh. Que diga que no estaba con una cámara, que me tocó y me abusó”, concluyó la denunciante.