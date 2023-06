Aníbal Lotocki denunció a Fran Mariano por difamarlo y el ex Cuestión de Peso ahora teme por su vida

El anuncio de Aníbal Lotocki respecto de que demandará a Franco Mariano indignó a su expaciente, quien explotó de bronca en diálogo con Ciudad.

Primero, el polémico esteticista comunicó en un video: "En vistas de las reiteradas y falsas acusaciones de Fran Mariano, mentiras muy graves de las que estoy cansado de escuchar, he decidido iniciar una denuncia penal por calumnias e injurias".

De hecho, Lotocki asegura que el ex Cuestión de Peso fue a su consultorio con el objetivo de corregir otras cirugías y que cuenta con la historia para comprobarlo.

Por eso, Aníbal Lotocki advirtió a Fran Mariano que la causa "será ampliada" por una demanda por "falsa denuncia".

LA REACCIÓN DE FRAN MARIANO AL JUICIO QUE LE PROMOVIÓ ANÍBAL LOTOCKI

Ante esta situación, Franco Mariano se despachó contra Aníbal Lotocki en una nota con Ciudad.

"Cuando me enteré nunca me sentí más en paz, porque el que nada debe nada teme", comenzó el ex fan de Graciela Alfano.

Luego, arremetió: "Considero que es una persona que no está bien de la cabeza, que no puede negar lo innegable. ¡¿Con qué cara va a decir que lo que digo es mentira?! Había más de 10 testigos en el quirófano viendo lo que me hacía. Porque fue en un workshop. Me durmió y experimentó conmigo".

"Me durmió y experimentó conmigo". G-plus

Entonces, Fran definió a Lotocki como "una persona peligrosa capaz de hacer cualquier cosa" y reveló dramático: "Tengo miedo de salir de mi casa por temor a que me mate, de que me pegue un tiro".

Además, cuestionó que la denuncia se haya radicado "en San Isidro cuando "los hechos ocurrieron en la capital", y mostró su propio expediente penal.

"No me llegó ninguna notificación, y según esa hoja hace 20 días me hizo la denuncia", enfatizó antes de acusarlo de "usurpación de título porque no es cirujano", cerró Fran Mariano contra Aníbal Lotocki.