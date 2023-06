Tatiana Schapiro sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron si estuvo enamorada de Jorge Rial

El escándalo de Morena Rial con Jorge Rial sacó a la luz el romance clandestino que el conductor tuvo con Tatiana Schapiro, casi 20 años atrás.

Asumida la relación amorosa, en el tiempo que Rial estaba casado con Silvia D’Auro, Tatiana le dio una nota a Socios del Espectáculo y llamó la atención con su reacción, cuando le preguntaron si estuvo enamorada de Jorge.

Notero: -¿Estuviste enamorada de Jorge?

Tatiana Schapiro: -¡Ay, pero yo qué me acuerdo! ¡Tenía 25 años!

Notero: -Hay amores que decís "pucha, ¡fue el amor de mi vida!". O decís "la pasamos bien". O "la verdad que no".

Tatiana: -El amor de mi vida son mis hijos, a quienes les agradezco enormemente porque se están comiendo un garrón que no tienen por qué. Lo lamento. Me hago cargo, le pongo el cuerpo...

Notero: -Pero, ¿hubo amor o no hubo amor?

Tatiana: -No es algo que a vos te importe, ni a nadie. En serio, año 2023 y estamos cuestionando a las mujeres por lo que hicieron hace 20 años. Es gravísimo lo que están haciendo.

Esta semana, Fernanda Iglesias dio fuertes detalles del romance clandestino que Jorge Rial tuvo con Tatiana Schapiro, cuando estaba casado con Silvia D'Auro.

La periodista salió al aire en LAM, recordó la explosiva entrevista que le hizo a Silvia en 2014 y reveló qué le habría escrito Tatiana a D'Auro cuando era la amante de Rial.

"Fernanda, ¿cómo sabías la historia de Jorge y Tatiana?", le preguntó Ángel de Brito a la periodista.

"Porque me la contó Silvia D'Auro. Ella me contó los mensajes que le mandaba y te puedo decir algún textual. Uno de los mensajes que le mandó (Tatiana) decía 'dejanos vivir nuestro amor'", expuso Iglesias, sin filtros ni potencial.

Con más datos en su poder, Fernanda Iglesias fue por más: "Y Silvia me dijo que una vez entró a una oficina y lo vio a los arrumacos. Ellos no estaban separados".

TATIANA SCHAPIRO NEGÓ HABERLE ESCRITO A SILVIA D’AURO

Siendo foco de noticias, Tatiana Schapiro le escribió a Ángel de Brito, mientras el conductor estaba en vivo en LAM, y dio su versión de los hechos.

"Me está escribiendo Tatiana Schapiro y me dice lo siguiente 'yo no tuve ningún problema de hacerme cargo de lo que tenía que hacerme cargo, pero están diciendo una barbaridad de cosas que no son'", expuso Ángel.

Acto seguido, el conductor reprodujo otro textual de Schapiro: "Jamás llamé a la mujer de nadie y nunca fue un secreto... Jamás les escribí a Silvia ni a Morena, jamás en mi vida".