Tamara Báez reaccionó cuando le dijeron que vivía bien gracias a L-Gante: "Que se pare de manos"

Tamara Báez compartió con alegría las fotos de su hija, Jamaica, divirtiéndose con los juguetes que le había comprado tras una salida sola, sin la nena.

Entonces, una usuaria reaccionó enviándole un malicioso mensaje a través de Instagram, haciendo hincapié en que puede comprarle todo lo que quiere a su nena gracias a L-Gante, su ex y padre de la pequeña.

"Por tener una hija tenés ese nivel de vida. Qué bárbaro lo sanguijuelas que son las mujeres. Ni vergüenza les da", le dijo esta persona. A lo que Tamara reaccionó poniéndole los puntos.

FUERTE REACCIÓN DE TAMARA BÁEZ A QUIEN LA ACUSÓ DE VIVIR BIEN GRACIAS A L-GANTE

"Yo estaba enamorada de mi ex, tuvo éxito en su vida y tuvimos una hija como lo planeábamos desde los 15. Y así fue todo como se nos dio, para estar donde estamos pasamos por las malas, vendíamos sandwiches de milanesas y barbijos", le contestó Tamara.

"Perdón si me metí, uno no sabe los pormenores", le respondió esta persona, arrepentida.

Luego de que Tami le remarcara que no debe opinar sin saber, hizo un fuerte descargo público.

"La que me quiera tratar de esto, que se pare de manos. Acá hay calidad, no compito con nadie, no me creo más que nadie, pero yo sé bien que lo que tenemos con Jami nos lo merecemos", sentenció.