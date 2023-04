Tamara Báez lanzó un letal mensaje en medio de su conflicto con L-Gante: "Siempre encontrarás a alguien peor"

Tamara Báez se enojó con L-Gante por no estar cerca de su hija Jamaica y él posteó su número de teléfono en redes, lo que despertó la bronca de la mamá de la nena.

Antes de que él aclarara que lo habrían hackeado, ella lo acusó de pasar más tiempo con chicas de fiesta más que con su hija. Picante, le pidió que se "rescate" de una vez.

"Si estás sufriendo por amor ahora, no te preocupes, siempre encontrarás a alguien peor". G-plus

En esta conexto, Tami se mostró pesimista con respecto al amor mediante un mensaje que compartió en Instagram.

"Recuerdo que cuando tenía 16 años lloré mucho por alguien... Pensaba que mi vida había acabado, sin saber que iría a conocer a alguien peor en el futuro", expresa el mensaje.

Y cierra, contundente y desesperanzado: "Si estás sufriendo por amor ahora, no te preocupes, siempre encontrarás a alguien peor".

TAMARA BÁEZ AFIRMA QUE "LA GIRA" LE ESTÁ HACIENDO MAL A L-GANTE

La mamá de Jamaica acusó a Elían de estar más enfocado en salir que en la crianza de su nena.

"Los turros cuidan a la familia, los turros no publican el número de la ex... Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años atrás las mismas pibas con las que estás ahora si te veían se cruzaban de vereda...".

"No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando, tomatelá", sentenció Tamara, re enojada.