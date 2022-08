Tamara Báez hizo una contundente aclaración en medio de su separación de L-Gante: "No estoy embarazada"

Tamara Báez hizo una contundente aclaración desde las historias de su cuenta oficial de Instagram en medio de su separación de L-Gante.

“No quiero que piensen que estoy embarazada porque me lo está preguntando todo el mundo y no, no, no, no”, expresó la mamá de Jamaica en sus redes sociales.

Tamara se vio obligada a dar esta explicación porque estuvo pasando por un problema de salud por el que tuvo que ser asistida. “Está muy flaca”, dijo Pía Shaw en LAM.

EL POSTEO DE TAMARA BÁEZ QUE DESPERTÓ LOS RUMORES DE CRISIS CON L-GANTE

Según informó Estefi Berardi, Tamara Báez publicó una historia en sus redes sociales que fue la despertó los rumores de crisis con L-Gante, pero luego la borró.

“Todo vuelve. A mí me dejaron sola y esto no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá. Re desilusionada”, dijo la joven en Instagram.