Tamara Báez contó por qué con L-Gante no quieren que Jamaica tenga niñera

Siempre dispuesta a hablar de todo con sus seguidoras, Tamara Báez, la pareja de L-Gante, reflexionó sobre la crianza de su hija Jamaica.

Por primera vez, Tamara explicó por qué su beba de nueve meses no tiene niñera. Y reveló que aún ni siquiera pudo comenzar a hacer actividad física; está pegadita a "Jami" todo el día.

"Tami, ¿por qué no una niñera que te ayude con Jami? Ser mamá no es dejar de ser mujer, también hay que hacer cosas sin los hijos y no está mal", le dijo una seguidora.

Entonces, Tamara le respondió contundente.

POR QUÉ JAMAICA NO TIENE NIÑERA

"Lo sé, chicas. Pero Jami no se queda con nadie. Me anoté en el gimnasio y todavía no pude ir, imagínense", sentenció Tamara a través de sus stories de Instagram.

¡Su decisión!