Tamara Báez acusó a L-Gante ante la Fiscalía por violencia económica

La puja de Tamara Báez y L-Gante por la manutención de la pequeña Jamaica continúa tensando la relación de los ex, al punto de que la joven se acercó este jueves a la Fiscalía número 9 de General Rodríguez ratificar la denuncia por violencia económica.

Tucho, el cronista de A la tarde la encontró en la puerta del edificio con la joven y su abogado, Juan Pablo Merlo, que le informaron que ratificaron la denuncia dado que el problema no se solucionó pese a los meses transcurridos.

“Estoy muy mal porque necesito que se soluciones todo. Quiero que estemos bien, quiero que él nos tenga bien, más que nada a mi hija. O sea, no me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata, es súper injusto”, reclamó Tamara.

TAMARA BÁEZ VOLVIÓ A DENUNCIAR A L-GANTE POR VIOLENCIA ECONÓMICA

Respecto al régimen de visita, Tamara aseguró que “es lo primero que le firmó” a su ex porque “no quiere que deje de ver” a la niña ni que deje de tener relación.

“Es lo que corresponde: cumplir como padre”, agregó Tamara sobre la falta de pago de L-Gante, y se negó a hablar sobre los supuestos hechos de violencia de los que habría sido víctima por parte de su ex. “No estoy tan fuerte como para hablar de eso”, se excusó, aunque reveló que fue “súper grave”.

Si bien dijo que no cree que la situación tenga “un final feliz”, Tamara se esperanzó con que se lleven bien con L-Gante cuando se arreglen sus asuntos, y aseguró que “no le molesta” que se relacione con Wanda Nara.

Asimismo, Tamara dijo que no sabrá a dónde irá a vivir ya que no quiere quedarse en el country donde está su actual residencia ya que L-Gante “tiene gente que la vigila”.