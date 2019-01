En el 2018 Flor Vigna tuvo la oportunidad de tener su primer protagónico en una ficción de eltrece, Mi hermano es un clon, junto a Nicolás Cabré, Gimena Accardi y gran elenco.

Lo que no imaginó la joven actriz fue que transitaría por una fuerte polémica: tiempo atrás, la blonda publicó una escena romántica con Cabré en Instagram, lo que desató el enojo de Laurita Fernández y enrareció el clima laboral con el actor.

Con las grabaciones de la novela finalizadas y enfocada en Una semana nada más, la obra de teatro que hará con Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas, Vigna visitó Los Ángeles de la Mañana y detalló cómo concluyó su vínculo con Cabré, tras la fuerte polémica.

"Yo creo que no volvería a trabajar con Cabré. También quiero conocer nuevos compañeros". G-plus

"¿Cómo terminó la relación con Nico?", le preguntó Ángel de Brito. Y ella describió: "Profesional es la palabra. Terminó muy seca en lo personal. Pero algo tengo que aprender de eso. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo. A mi pasa que una persona me dice en la calle 'ey, boluda, cruzá bien', y yo ya me quedo mal. Eso no me puede pasar. Tengo que aprender a limpiar".

Visiblemente afectada por lo ocurrido, agregó: "Era mi primer protagónico, con él pasaba mi historia principal... Pero bueno, está bueno aprender a laburar así, encontrás otras herramientas, es parte del oficio".

Consultada por el brindis de fin de año con el elenco de Mi hermano es un clon y el fin de las grabaciones, Flor contó: "¿Si nos despedimos? Teníamos dos unidades, yo estaba grabando en la otra y él se fue. Pero hubo un brindis con todo el elenco... El elenco era muy copado".

Antes de concluir el tema, el conductor le hizo una pregunta sin rodeos: "Con una mano en el corazón, ¿volverías a trabajar con Cabré?”. Y la actriz fue determinante: "Yo creo que no. También quiero conocer nuevos compañeros".