La tajante respuesta de Fede Bal sobre si se juntaría a hablar con Barbie Vélez: "Nunca más en mi vida"

NO QUIERE SABER NADA

En mayo de 2016, Federico Bal (29) y Barbie Vélez (24) terminaron su noviazgo de un modo escandaloso, con un delicado cruce de denuncias en la Justicia por violencia de género. Desde ese entonces, la expareja dejó de hablarse y evitó cruzarse en ámbitos personales y laborales.

Sin embargo, este verano, ambos decidieron hacer temporada teatral en Mar del Plata y la posibilidad de coincidir en algún lugar no es lejana. Incluso, alarmó a Nazarena Vélez.

"Barbie me dijo que había cerrado con Derechas, se iba a Mar del Plata y yo sabía que el otro (Fede) también se iba con su madre allá. Ella me dijo ‘siento como una cosita acá en el pecho’ y ahí empecé a ver todas las propuestas que tenía de Mar del Plata y le dije ‘me voy para allá con vos’”, declaró la actriz en Cortá por Lozano, contemplando que su hija trabajaría en la misma ciudad con su exnovio.

Al tanto de sus declaraciones, Bal le dio un móvil a Jorge Rial y fue determinante, ante la consulta del periodista: "Si Nazarena no hubiese tomado esta posición, de seguir hablando del tema. ¿Vos te podrías haberte sentado a hablar con Barbie?". Y el actor fue contundente: "No, nunca más en mi vida. Por eso mismo le cuento a ella (Nazarena) y a su familia que yo no tengo interés de cruzarme con su hija en ningún contexto, ¡en ninguno! Así que, si ella vino a hacer temporada acá para cuidar a su hija, puede hacer temporada donde ella quiera, yo estoy muy bien en mi casa y en paz".